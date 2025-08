Actrița Gwyneth Paltrow, fosta soție a solistului Coldplay, numită „purtător de cuvânt temporar” al companiei Astronomer, al cărui CEO a fost surprins pe KissCam

Astronomer, compania ajunsă în atenţia tuturor după ce directorul său general a demisionat pentru că a fost surprins de KissCam la un concert rock Coldplay în timp ce îmbrăţişa o femeie care nu era soţia sa, încearcă să treacă peste acest scandal cu ajutorul unei persoane care cunoaşte foarte bine trupa. Actriţa Gwyneth Paltrow, care a fost căsătorită timp de 13 ani cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a anunţat vineri pe X că este "purtător de cuvânt temporar" al Astronomer, relatează AP.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY