UDMR ar fi avut sanse mult mai mari sa ajunga in Parlament cu mai putine dureri de cap, daca ar fi avut loc alegeri anticipate parlamentare, sustine senatorul UDMR, Gyorgy Frunda.

El a declarat la RFI Romania ca UDMR a avut doua ocazii de a parasi guvernarea actuala, insa acum e prea tarziu sa o faca.

"Problema era cand trebuia sa paraseasca UDMR-ul coalitia. In doua momente, ale ultimei motiuni de cenzura si la investirea noului Guvern, eu am pledat pentru parasirea coalitiei, respectiv pentru alegeri anticipate. Eu cred ca scurtarea acestei perioade de nesiguranta, de incertitudine, de eforturi materiale ale populatiei ar fi crescut sansele UDMR.

Daca am fi avut alegeri anticipate parlamentare in iunie intai si pe urma am fi avut alegerile locale, UDMR-ul cred ca ar fi avut sanse mult mai mari sa ajunga in Parlament cu mai putine dureri de cap si ar fi avut sanse mai mari sa se intareasca si la nivelul administratiei publice locale", apreciaza senatorul UDMR.

Citeste mai multe despre Gyorgy Frunda: UDMR ar fi avut mai putine dureri de cap, daca aveau loc alegeri anticipate pe RFI Romania.