Frunda: UDMR ar putea vota impotriva modificarii Constitutiei

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda sustine ca formatiunea din care face parte nu va renunta la eliminarea sintagmei "stat national" din Constitutia Romaniei, in caz contrar fiind posibil chiar sa voteze impotriva modificarii legii fundamentale.

"Imediat dupa Primul Razboi Mondial, toate statele europene s-au declarat a fi nationale, unele chiar inainte de Primul Razboi Mondial. Dupa Al Doilea Razboi Mondial, la mijlocul anilor '50, Franta, care este inventatorul sintagmei de national, natiune, stat national a renuntat a se autodefini in Constitutia franceza ca stat national", a explicat, la RFI, Frunda.

In opinia senatorului UDMR, "aceasta definire se bate cap in cap cu alte prevederi din Constitutia Romaniei, care acorda drepturi minoritatilor nationale din Romania. Cum pot sa definesc Romania ca stat national, daca numai la cinci articole mai jos recunosc ca in Romania exista minoritati nationale, carora le garantez dreptul la pastrarea, dezvoltarea si exprimarii identitatii nationale?

Cum pot sa traiesc intr-un stat national, daca eu asigur minoritatilor nationale sa-si foloseasca limba in administratie publica, in invatamant si asa mai departe? Cum pot sa definesc statul roman ca stat national, daca statul roman, la ora actuala membru al UE recunoaste puterea de decizie a Comisiei Europene de la Bruxelles sau a Curtii Europene de la Strasbourg, in domenii care pana acum caracterizau exclusiv statul national?", a mai spus senatorul UDMR.

Gyorgy Frunda considera ca problema statului national este una ce tine de educatie.

"Problema este de educatie, de percepere. Din 1920 si pana astazi, toti romanii au fost crescuti, educati in spiritul statului national. Este o problema greu acceptabila din punct de vedere psihologic, dar acesta este adevarul, Romania nu este un stat national", a punctat Frunda.

