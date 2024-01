H&M retrage o reclamă ”dezgustătoare” la uniforme școlare. ”Nu ar fi trebuit niciodată creată”

H&M a renunțat la o reclamă pentru uniformele școlare, după ce a fost acuzată de sexualizarea copiilor mici.

Campania, care includea o fotografie a două fete de școală primară sub sloganul: „Faceți capetele să se întoarcă în moda H&M Back to School”, era difuzată doar în Australia.

Aceasta a fost criticată de oameni de pe rețelele de socializare, fiind catalogată drept „josnică” și „dezgustătoare”.

Fondatoarea și directoarea executivă a Mumsnet, Justine Roberts, a spus că reclama „nu ar fi trebuit niciodată creată în primul rând”

„Ne pare profund rău pentru jignirea pe care a provocat-o și vom analiza modul în care prezentăm campaniile pe viitor”, a declarat compania.

Roberts: Utilizatorii Mumsnet sunt demult îngrijorați de cultura de sexualizare care se strecoară în viața copiilor – motiv pentru care am lansat campania noastră Let Girls Be Girls în 2010”.

Campania solicită comercianților cu amănuntul să se angajeze să nu vândă produse care joacă, subliniază sau exploatează sexualitatea copiilor.

