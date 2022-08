Erling Haaland, debut de vis în Premier League: atacantul norvegian a adus victoria lui Manchester City VIDEO

În prima etapă a noului sezon din Premier League, campioana Manchester City a jucat pe terenul lui West Ham United.

Oaspeții s-au impus cu 2-0 pe terenul "ciocănarilor", ambele goluri fiind marcate de norvegianul Erling Haaland.

Acesta a deschis scorul în minutul 36 dintr-un penalty scos tot de el, iar în minutul 65 a dublat avantajul "cetățenilor", după ce a finalizat o pasă excelentă a lui Kevin de Bruyne.

În următoarea rundă, Manchester City joacă pe teren propriu cu Bournemouth.

ERLING HAALAND DOES IT AGAIN! A BRACE IN HIS FIRST PREMIER LEAGUE GAME! DE BRUYNE ASSIST!

