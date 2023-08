Haaland, exploziv la reluarea Premier League! Dar Guardiola s-a răstit la el la pauză VIDEO

Campioana Angliei şi a Europei, Manchester City a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, echipa Burnley FC, în meciul de deschidere pentru ediţia 2023-2024 a Premier League.

Erling Haaland şi-a făcut din nou datoria, înscriind de două ori pe stadionul Turf Moor. Prima oară a făcut-o în minutul 4, din pasa lui Rodri, iar a doua oară a marcat în minutul 36, fructificând un assist venit de la Julian Alvarez. Scorul final a fost stabilit de Rodri, în minutul 75.

În prima repriză a meciului, Rico Lewis, jucătorul oaspeţilor, a fost lovit de o brichetă aruncată din tribună. Până la finalul meciului, clubul organizator, Burnley FC, a identificat autorul incidentului, l-a îndepărtat din tribună cu ajutprul poliţiei şi a postat un mesaj pe pagina oficială de Twitter, crându-şi scuze pentru incident.

În minutul 90+4 a fost eliminat Anass Zaroury, de la Burnley, pentru o intrare foarte dură la Kyle Walker.

În ciuda celor două goluri marcate în prima repriză, Haaland a fost certat la pauză de Guardiola.

Pep is still upset with Haaland even tho he scored two goals, unreal mentality and hunger for more 😭

