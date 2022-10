Haaland scrie istorie în Premier League! Ce record a stabilit azi norvegianul

Manchester City a învins categoric în derby-ul orașului, scor 6-3 contra rivalei Manchester United, într-un meci în care norvegianul Erling Haaland a fost din nou strălucitor.

Haaland a marcat de trei ori și astfel a stabilit un nou record pentru fotbalul englez. El a devenit primul fotbalist care reușește un hattrick în 3 meciuri consecutive jucate pe teren propriu.

Atacantul a dat câte trei goluri și în duelurile cu Crystal Palace, Nottingham Forest și Manchester United.

Erling a ajuns la 14 goluri în campionat, după opt etape, conducând detașat în clasamentul golgheterilor din Anglia, la șapte goluri distanță de Harry Kane, al doilea marcator din Premier League.

