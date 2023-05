Erling Haaland și "copilul lui": imagine memorabilă cu atacantul norvegian

Echipa engleză Manchester City a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia londoneză Chelsea, în etapa a 37-a din Premier League.

„Cetăţenii” lui Josep Guardiola au deschis scorul în minutul 12 al unui meci fără importanţă în economia campionatului englez. Autorul golului a fost Julian Alvarez, în minutul 12, din pasa lui Carlton Palmer.

Tot Julian Alvarez a avut un gol anulat de VAR, în minutul 71, din motiv de ofsaid, dar Chelsea nu a putut pune probleme campioanei din Premier League care s-a impus cu 1-0. După meci a început sărbătoarea titlului, al treilea consecutiv pentru City, care pregăteşte şi finala Ligii Campionilor, cu Inter Milano.

Manchester City a ajuns la 88 de puncte, în timp ce londonezii de la Chelsea sunt pe locul 12, cu 43 de puncte.

După meciul cu Chelsea, Haaland le-a prezentat fanilor "copilul lui", trofeul Premier League: "Me and my baby", a scris Erling pe rețelele sociale.

Me and my baby 🏆 pic.twitter.com/CAXcMvAkmN — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 21, 2023