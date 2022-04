Unde va juca Haaland din vară! Norvegianul s-a înțeles cu noua sa chipă

Erling Haaland, unul dintre cei mai căutați atacanți din fotbalul mondial, și-a ales viitoare destinație.

Englezii de la Daily Mail anunță că norvegianul s-a înțeles cu Manchester City ți din vară va evolua sub conducerea lui Guardiola.

Săptămâna aceasta vor fi puse la punct ultimele detalii dintre City și Borussia Dortmund.

Haaland era curtat insistent și de BArcelona, Bayern Munchen și Real Madrid.

Manchester City have agreed personal terms with Erling Haaland and could complete a deal in the next week, according to the Daily Mail 👀 pic.twitter.com/PXy1HJnhlw