La câteva zile după ce a fost catalogat de Roy Keane drept un jucător de Liga a patra, Erling Haaland a fost lăsat pe banca de rezerve de Josep Guardiola.

Haaland și Kevin de Bruyne au văzut de pe bancă meciul lui Manchester City, care a dispus miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-1, de gruparea Aston Villa, în etapa a 31-a din Premier League.

Rodri a deschis scorul în minutul 11 pentru gazde, iar oaspeţii au reuşit să egaleze nouă minute mai târziu, când a înscris Jhon Duran. Însă restul meciului a fost al lui Phil Foden. Acesta a adus în avantaj campioana Angliei, în minutul 45+1, şi a stabilit scorul final marcând alte două goluri în minutele 62 şi 69.

Cu 67 de puncte Manchester City este pe locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu FC Liverpool, ocupanta locului secund. Aston Villa are 59 de puncte şi este pe poziţia a patra.

Guardiola a declarat că i-a menajat pe Haaland și De Bruyne: "Peste două zile și jumătate avem meci la Crystal Palace".

Surprised to see both De Bruyne and Haaland left out of the starting side. Unclear whether Haaland being left out is performance related and I assume KDB has been given a rest. But it’s a strong side and one that’ll hopefully get the 3 points against a strong Villa side.#MCFC https://t.co/PUVOLo1FGT