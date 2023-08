Guardiola a explicat de ce l-a luat la rost pe Haaland, deși norvegianul marcase de două ori. Replica atacantului nu a întârziat VIDEO

La pauza partidei dintre Burnley și Manchester City, Guardiola l-a făcut cu ou și cu oțet pe Erling Haaland, în condițiile în care atacantul marcase de două ori.

De ce s-a întâmplat acest lucru? Explică Guardiola: ”El voia să primească mingea în spatele apărării, iar acel balon nu ar fi trebuit să ajungă acolo. Uneori trebuie să fii răbdător și să găsești momentul potrivit.

Nu a fost frustrat, nici eu nu sunt frustrat. În fotbal, se mai întâmplă. Nu trebuie să dramatizați.

El vrea întotdeauna să primească mingea, de fiecare dată, dar asta nu este posibil. Mai erau puține minute la dispoziție, Bernardo a procedat corect când nu i-a pasat. Nu este niciun incident, trebuie să învățăm ce facem.

Nu este deloc o problemă, a marcat două goluri și este fericit”, a declarat Pep Guardiola, conform Metro.

Haaland a declarat că nu s-a supărat pe Guardiola. "Este o plăcere să lucrezi cu Pep - nu există cineva mai priceput să lucreze cu un jucător tânăr. Trebuie să continui să mă dezvolt și să mă bucur de haosul din jurul meu și să îmi fac treaba pe teren".

Campioana Angliei şi a Europei, Manchester City a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, echipa Burnley FC, în meciul de deschidere pentru ediţia 2023-2024 a Premier League.

Haaland a marcat de două ori.

First match of the new season.

Half-time Burnley 0:2 Manchester City.

Erling Haaland scored both goals and here is Pep Guardiola telling him off for giving the ball away.

This is why Guardiola is the best manager in the World. pic.twitter.com/PTvBDgNZud