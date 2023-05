Uriașul Haaland rescrie istoria Premier League și Manchester City revine pe primul loc

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia West Ham United, într-un meci restant din Premier League, şi a revenit pe primul loc al clasamentului.

Manchester City a câştigat prima restanţă din programul acestui final de campionat şi este din nou lider în Premier League. Echipa lui Guardiola s-a impus în faţa lui West Ham United chiar dacă prima repriză s-a încheiat fără gol marcat. A venit însă minutul 50, când Nathan Ake a deschis scorul din centrarea lui Riyad Mahrez. În minutul 70 a marcat şi Erling Haaland, care a ajuns la 35 de goluri înscrise în campionat (record). Haaland i-a întrecut pe Alan Shearer și pe Andy Cole, care marcaseră câte 34 de goluri într-un sezon.

Tabela a fost închisă de Phil Foden în minutul 85.

Cu această victorie Manchester City revine pe prima poziţie în clasament, cu 79 de puncte şi cu un meci mai puţin disputat decât echipa de pe locul secund, Arsenal (78 de puncte).

FC Liverpool, victorioasă cu 1-0 în meciul cu Fulham, are 59 de puncte şi ocupă locul cinci în Premier League.

Meciuri disputate miercuri, în meciurile restante din etapa a 28-a:

FC Liverpool – Fulham 1-0 (Salah 39 penalti);

Manchester City – West Ham United 3-0 (Ake 60, Haaland 70, Foden 85).

Erling Haaland makes history 👽🇳🇴

Haaland has now scored the most goals in a single Premier League season, 35.

He’s now overtaking Andy Cole and Alan Shearer's tally set in 93/94 and 94/95 (both achieved their tally in a 42-game season).@ErlingHaaland 🤯✨ pic.twitter.com/KnZh8Vn6l1