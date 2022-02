Formula 1: echipa Haas dă jos steagul Rusiei de pe mașină și renunță la colaborarea cu oligarhul Mazepin

Echipa americană de Formula 1 Haas a renunțat la contractul de sponsorizare pe care-l avea cu firma rusă Uralkali, deținută de oligarhul rus Dmitry Mazepin.

Haas a înlăturat deja simbolurile firmei Uralkali de pe mașini, simboluri care erau de fapt culorile steagului Rusiei.

Dmitry Mazepin venise cu un aport financiar susbstanțial la echipă, iar în schimb fiul său, Nikita Mazepin, a primit volanului unui monopost F1.

Dmitry Mazepin a fost unul dintre oamenii de afaceri pe care Putin i-a chemat la Kremlin imediat după deschiderea ostilităților în Ucraina.

Rămâne de văzut dacă Nikita Mazepin va mai fi păstrat în echipă. Colegul lui este germanul Mick Schumacher, băiatul lui Michael Shcumacher, care a avut un puternic mesaj anti-război.

Cum arăta mașina pe 21 februarie

Cum arăta pe 25 februarie

