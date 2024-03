Cum a fost păcălită de hackeri o bătrână și a rămas fără agoniseala de-o viață. „Pe YouTube, unde ascult rugăciuni și am dat de un videoclip cu Țiriac”

O femeie în vârstă din Vaslui a fost victima infractorilor cibernetici.

Femeia s-a lăsat păcălită de un filmuleț pe care l-a văzut pe Youtube. Escrocii informatici i-au luat din cont 52.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, după ce i-au făcut promisiuni false folosind imaginea lui Ion Țiriac, potrivit digi24.ro.

„Am intrat pe YouTube, unde mai ascult rugăciuni și am dat de acest videoclip cu Țiriac și nu numai Țiriac. Era și președintele țării, era Mugur Isărescu, Becali.

Am zis că este imposibil să fie o minciună. Mi-a venit să dau click pe Țiriac. După 5 minute m-a sunat un tip. Mi-a văzut numărul de telefon dând probabil click... Bună ziua! Am văzut că sunteți interesată de afacerea noastră. Păi ce afacere? Dumneavoastră ați fi dispusă să investiți o sumă de bani? Ce sumă de bani că eu nu sunt bogată să am de unde să investesc. Ce bani trebuie? Păi trebuie să investiți 1.100 lei. Beneficiile care sunt? La 1100 de euro aveți ocazia să câștigați 6 mii de lei”, a povestit bătrâna.

În câteva zile a rămas fără 52 de mii de lei în cont.

„Astfel de situații sunt foarte greu de documentat pentru că autorii se asigură că se pierde circuitul prin care reușesc să păcălească victimele. Vorbim aici de diferite legende conform cărora persoanele care investesc în diferite fonduri vor primi banii chiar și de 3-4-5 ori într-un timp foarte scurt. Prin multe înșelăciuni sunt colectate date cu caracter personal care sunt vândute și folosite în diferite scopuri, inclusiv pentru a clona carduri. Sunt șanse minime să recuperezi sumele de bani, mai ales în condițiile în care în majoritatea situațiilor vorbim de autori din afara României care își pierd urma și se pierde și urma sumelor de bani care sunt retrase imediat, folosite pentru achiziționarea unor bunuri”, a declarat Cosmin Andreica, liderul sindicatului de poliție Europol, scrie sursa citată.

Ads