Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele, avertizează șeful Agenției UE pentru Securitate Cibernetică

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 11 Noiembrie 2026, ora 11:57
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Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele, avertizează șeful Agenției UE pentru Securitate Cibernetică
Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele din Europa FOTO Facebook /Brico Depot Romania

Electrocasnicele europenilor ar putea fi următoarea țintă a hackerilor, după atacurile cibernetice care au vizat frigiderele supermarketurilor din mai multe țări și chiar băncile de sânge. Juhan Lepassaar, directorul Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), a transmis un avertisment cu privire la pericolele atacurilor hackerilor, miercuri, 11 noiembrie.

„Securitatea nu ar trebui și nu trebuie să fie o chestiune secundară. Astăzi au fost frigiderele, mâine ar putea fi routerele, iar poimâine electrocasnicele și așa mai departe”, a subliniat Juhan Lepassaar, directorul ENISA.

Supermarketurile din cel puțin 12 țări europene au fost afectate de atacuri cibernetice în lunile octombrie și noiembrie, cel mai grav dintre acestea având loc în Franța.

„Toate incidentele pot fi prevenite, dar întrebarea este dacă suntem pregătiți să investim în ele. Securitatea cibernetică nu este ieftină”, a declarat Juhan Lepassaar. De asemenea, securitatea trebuie anticipată încă din etapa de proiectare a produselor interconectate, care sunt acum peste tot, inclusiv în bucătăriile și dormitoarele noastre, a adăugat directorul ENISA.

În acest context, securitatea cibernetică este crucială, a explicat Lepassaar, care a prezentat marți raportul bianual al agenției pe care o conduce.

„Fiecare serviciu de care depindeți ca cetățean, ca ființă umană, are un strat care include un element digital, o bucată de cod care, dacă nu este protejată, poate fi piratată”, a spus Lepassaar.

Unul dintre cele mai grave scenarii ar putea fi pierderea serviciilor esențiale.

„Sosirea ofițerilor de poliție, intervenția pompierilor, funcționarea spitalelor, transportul care vă duce din punctul A în punctul B - toate acestea sunt elemente de care depindem pentru ca totul să funcționeze fără probleme, 24/7... Și dacă nu funcționează, vom suferi un impact imediat”, a avertizat directorul ENISA.

Luni, autoritățile franceze au dat vina pe o unitate a Corpului Gărzilor Revoluționare din Republica Islamică Iran pentru atacul cibernetic care a vizat frigiderele la aproximativ 700 de supermarketuri franceze în noaptea de 11 spre 12 octombrie.

Lepassaar a refuzat să comenteze dacă Teheranul este sau nu vinovat, dar a subliniat însă că „actorii statali” apropiați Iranului sau Rusiei vizează Europa și colaborează între ei.

„Fie că este vorba de China, Iran sau Republica Populară Coreeană, există numeroși actori aliniați cu statul care vizează Europa, companiile europene și interesele europene”, a afirmat șeful ENISA.

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