Mai mulți hackeri au dezactivat site-urile unor tribunale din marile orașe din Rusia.

Este vorba despre Primorye, Novosibirsk, Amur, Kursk, Moscova, Krasnodar și Khabarovsk. „Sistemul de justiție din Rusia a luat o pauză”, au transmis cei care au făcut anunțul pe rețelele sociale.

