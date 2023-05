Hagi, dezvăluire memorabilă. Ce regulă a impus la noua campioană Farul Constanța și cum i-a dat peste nas lui Ilie Dumitrescu

Extrem de fericit după câștigarea campionatului, Gică Hagi a promis că Farul va deveni o echipă şi mai puternică în sezonul viitor.

„Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curața vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat„, a spus Hagi după meci.

Mai mult, acesta a dezvăluit că Farul este prima echipă din România care a devenit campioană, deşi jucătorii nu sunt băgaţi în cantonament.

„Eu chiar sunt conectat. Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci.

Ilie, na, că am făcut-o tot ca mine! Cu Ilie Dumitrescu vorbesc. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă„, a mai spus Gică Hagi.