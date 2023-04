Rapid Bucureşti a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în etapa a doua din play-off-ul Superligii, după un meci spectaculos, cu multe faze de poartă.

După ce în prima repriză Farul a trimis de două ori în bară, prin Alibec (min. 19) şi Grameni (min. 20), Rapid a deschis scorul în minutul 55, când Dugandzic a luftat în careu la o centrare a lui Onea, mingea a ajuns la Funsho Bamgboye şi acesta a înscris. Egalarea a venit în minutul 76, de la Dragoş Nedelcu, acesta şutând superb de la marginea careului.

La finalul meciului, Mutu și Hagi s-au îmbrățișat călduros, iar Regele a oferit o declarație superbă."Decarii între ei! Ne-am felicitat amândoi, ce pot să spun? Am făcut o muncă foarte bună amândoi în acest an, cu echipe care nu și-au propus să fie acolo, dar sunt acolo", a spus Hagi.

„Sunt foarte mulţumit, cu toate că ne doream să luăm cele trei puncte, însă ambele echipe au făcut un fotbal bun. Mentalitatea noastră e să marcăm goluri, dacă vrei să câştigi la Rapid trebuie să marchezi goluri. Am marcat doar unul, dacă mai înscriam poate că am fi câştigat. Am făcut bine că am folosit câte 45 de minute pe copiii care au jucat trei meciuri într-o săptămână, nu puteam altfel. În play-off sunt meciuri în care trebuie să câştigi, iar dacă nu poţi să câştigi... E doar etapa a doua, dar vor fi meciuri grele. Încercăm să creăm o mentalitate foarte bună la Constanţa, aceea de învingător!”, a mai afirmat Gheorghe Hagi.

Farul este lider în play-off-ul Superligii, cu 36 de puncte, iar Rapid are 28 de puncte şi ocupă locul 4.