Ne vede deja calificați din grupe la EURO! Ce a spus antrenorul adversarei României

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Bulgariei, Ilian Iliev, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, că reprezentativa României va depăşi faza grupelor la EURO 2024.

"Eu sunt absolut sigur că echipa naţională a României va depăşi faza grupelor. Şi chiar îi urez succes în acest sens. A face o surpriză la EURO este mult spus. Eu cred că România trebuie să îşi facă jocul său şi sunt încrezător că lucrurile vor ieşi foarte bine", a afirmat tehnicianul bulgar după remiza, 0-0, din amicalul cu România disputat la Bucureşti.

"Consider că e diferenţă foarte mare între momentul în care am jucat împotriva Serbiei şi Ungariei şi cel de acum, când am întâlnit România. Dar pot spune că toate cele trei echipe au fost la un nivel bun şi ne-au pus suficient de multe probleme. Eu consider că în faţa celor trei reprezentative am obţinut rezultate bune", a adăugat el.

Ilian Iliev s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi din amicalul cu România: "Am pregătit meciul cu foarte mare seriozitate, am fost disciplinaţi şi pot spune că în mod special mi-a plăcut modul în care a fost respectat planul în defensivă. Fotbaliştii noştri au jucat bine, s-au dăruit pe teren".

Naţionalele de fotbal ale României şi Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, într-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucureşti, penultimul test al tricolorilor înaintea EURO 2024.

România va mai juca un meci de pregătire înaintea EURO 2024, pe 7 iunie, cu Liechtenstein, tot pe Stadionul Steaua (21:00).

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.