Momentul când Gică Hagi a cântat melodiile lui Dinamo. Familia "Regelui" este plină de dinamoviști VIDEO

Hagi a umilit-o pe Dinamo de două ori în acest sezon, dar au fost momente când "Regele" s-a dat cu echipa din Ștefan cel Mare.

Puțini știu că familia patronului de la Farul Constanța este plină de dinamoviști, Gică Hagi fiind singurul care nu a ținut cu alb-roșii.

Dima Vlahbei, socrul fostului mare fotbalist, Marilena, soția antenorului de la Farul, și Luminița, nevasta lui Gică Popescu, au iubit echipa dinamovistă încă din copilărie.

"De cand ma stiu tin cu Dinamo. Am fost atat de atasat de echipa, incat a doua zi dupa ce m-am insurat nu am plecat cu sotia in luna de miere, ci am mers pe stadion la meciul

cu Feyenoord. A fost cadoul meu de nunta, desi Dinamo a pierdut cu 3-0 (n.r. - in 1971)", povestea tatal sotiei lui Gica Hagi in urma cu ceva timp despre iubirea fata de Dinamo

Un alt mare dinamovist din familia lui Hagi este Petre Fulina, cumnatul lui Hagi.

Hagi chiar le-a făcut pe plac oamenilor din familia sa și la anumite petreceri din rândul comunității aromâne din Constanța a cântat melodiile lui Dinamo spre deliciul tuturor.

