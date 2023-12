Gică Hagi a ajuns la capătul răbdării. Într-o conferință-maraton, de peste 50 de minute, artizanul proiectului Farul a anunțat că vrea să renunțe la mare parte din acțiunile sale și să se dedice în totalitate funcției de manager.

În acest moment, Hagi are 80 la sută din acțiuni la Farul, în vreme ce Rivaldo și Ciprian Marica dețin câte 10 la sută.

Însă Gică Hagi vrea să renunțe la mare parte din acțiuni și să fie antrenor full-time. "Regele" ar vrea să mai păstreze doar 10 la sută din partea sa.

„Trebuie să reflectăm la ce vom face în viitor. Farul, dacă are pretenția să fie un club mare, trebuie să schimbe multe de la anul viitor.

Când faci sport nu există noroc sau ghinion. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să muncești mult, să fii competitiv. Nu pot construi cu noroc sau ghinion. Pe mine mă interesează că de la anul Farul trebuie să se gândească foarte serios la ce vrea să devină. Toată Dobrogea trebuie să se gândească că dacă vrea o echipă mare, trebuie să se schimbe multe. Începând cu mine.

Nu mai vreau să fiu acționar majoritar, ca patron și antrenor. Eu vreau să fac meseria de manager. Nu mai vreau să fiu acționarul majoritar al acestui club! Sub nicio formă! Nu am vrut să fac asta, dar am făcut ce trebuie acum doi ani și jumătate.

Ads

Când toată România s-a dezbinat, noi ne-am unit. Dacă tot județul vrea să fie cel mai bun, trebuie să fie o schimbare totală. Dacă se vor face aceste lucruri, Farul va fi mare. Dacă nu, vom încerca să facem ce am făcut în sezonul trecut, dar asta se poate face doar sporadic. Sau niciodată.

Eu nu pot face mai mult de ce am făcut. Așa simt. Singur nu pot face mai mult decât ce am făcut până acum. Farul trebuie să fie echipa tuturor, trebuie să aibă buget foarte mare. Farul trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron.

Trebuie să găsită o formulă. Drumul ăsta nu e unul care poate face bine. Ăsta e adevărul. Eu voi reflecta la anul. Lucrurile nu mai pot merge așa. Lucrurile trebuie să meargă într-o direcție de dezvoltare.

Rămân cu 10%. Nu plec din club, dar trebuie să vină cu oameni cu bani.

Lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă nu... Ceva sigur se va schimba la Farul în vară. Nu e echipa mea. Eu sunt acționar. Trebuie să devină echipa orașului, echipa Dobrogei. Acțiunile trebuie vândute. Mâine cine vine.... Eu rămân cu 10%. Am făcut ce am putut în acești 14 ani. Acum să vină alții, că eu vreau să continui cariera de manager. Că o fi aici, că o fi în altă parte... Eu nu am am de unde.

Nu pot mai mult. Să mă duc an de an să debitez cu 3 milioane... Faceți voi! Eu nu mai vreau! Nu mai pot! Îmi ajunge. Nu vreau să mai fiu acționar majoritar. Spun asta de 3, 4, 5 ani”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă, conform Gazetei Sporturilor.