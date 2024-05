Hagi, discurs dur împotriva jucătorilor săi după ce și-a luat adio de la Europa: "Nu mai mă înțeleg cu unii"

Farul a făcut 3-3 pe teren propriu cu Universitatea Craiova, partidă în care a condus cu 3-0.

Rezultatul de la Constanța o ține pe Farul pe locul patru în Superliga, fără șanse de a o mai ajunge pe Universitatea Craiova, ocupanta locului trei.

Astfel, echipa lui Gică Hagi nu va juca în cupele europene în sezonul urmmător.

Antrenorul a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, care au reușit să fie egalați după ce au condus cu 3-0.

"Multe momente nu am fost acolo, nu ești o echipă când am jucat doar 60 de minute. Schimbările mai mult au adus destabilizare, nu au adus mai multă putere, îmi pare rău. În toate meciurile importante era o prestație foarte bună a echipei care și astăzi a jucat extraordinar 65-68 de minute.

Echipa a construit, a jucat ofensiv foarte bine, defensiv au alergat cum trebuia, cei care au intrat nu au fost pregătiți pentru ritmul și intensitatea care au fost.

Eu am făcut schimbările, am arătat că nu am fost inspirat, voi vedea și voi reflecta pe viitor.

Nu mai eu știu câte ședințe am făcut aici. Nu putem face greșelile pe care le-am făcut noi ultimele 20 de minute. Mă doare mult, dar ce să fac?

A trecut anul, s-a plătit bine, i-am respectat, eu am luat jucători care erau jos și acum nu mă mai înțeleg cu unii", a declarat Gheorghe Hagi, la finalul întâlnirii.

Golurile au fost marcate de Munteanu (35 - penalti, 52) şi Queiros (55) pentru Farul, respectiv Mitriţă (77 - penalti, 90 şi 90+7 - penalti) pentru craioveni.

Farul: Buzbuchi – Sîrbu (Dănuleasa - 58), M.Popescu, Marins, Ganea (Nedelcu -77) – Vînă, Queiros, Grameni – Grigoryan (Dussaut - 76), Munteanu (Rivaldinho - 76), Andronache (N. Popescu - 83). Antrenor: Gheorghe Hagi

Universitatea Craiova: Popescu – Vlădoiu (Soiri - 85), Zajkov, Silva, Bancu – Creţu (Koljic - 90+1), Anzor – Danciu (Bana - 62), Mitriţă, Houri (Markovic -62) – Ivan. Antrenor: Constantin Gâlcă

