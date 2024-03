Gică Hagi a sunat la Digisport și a făcut scandal în direct la tv: „E o lipsă crasă de respect”

Gică Hagi s-a enervat când a auzit ce a spus patronului Craiovei, Mihai Rotaru, care nu a inclus Farul în lupta pentru titlu.

Hagi a sunat la Digisport, a intrat în direct și l-a făcut praf pe oficialul grupării din Bănie care spusese: „Nu mă interesează FCSB, nu suntem în luptă cu ei! Noi suntem în luptă cu CFR și Rapid astăzi, nu mă interesează ce face FCSB-ul. Are alte obiective decât noi în acest moment"

Gică Hagi a răbufnit în direct. „Mă uitam la dumneavoastră și am văzut intervenția domnului Rotaru, am văzut că a zis că se luptă cu CFR și Rapid. A uitat că am câștigat de două ori cu el în sezonul regulat, că suntem acolo, la 3 puncte, și mai avem meciuri multe de jucat. Văd că ne-a omis pe noi, probabil campionii nu sunt sau nu trebuie băgați în seamă.

Nu a uitat de noi, sigur, că a zis-o atât de apăsat... A uitat că l-am bătut de două ori! Cine e Farul? Cine e? E de la Constanța, e departe!

Tocmai de asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României. Să nu uite! Să nu uite! Din punctul meu de vedere, sportiv, este o lipsă crasă de respect. Dar asta e. Înseamnă că știe dânsul mai multe, are mai multe informații pe care eu nu le dețin”, a spus Hagi.

„Normal că sunt puțin supărat, dar din punct de vedere sportiv, nimic altceva. Dânsul probabil știe mai multe în afara terenului. Nu știu ce, eu vorbesc doar despre teren. Pe teren l-am bătut de două ori!

Noi avem încă 9 meciuri foarte importante, mă bucur mult că Craiova a bătut la CFR, că noi am bătut Rapidul, dacă noi vom câștiga cu FCSB și ei vor învinge în continuare, pentru că s-ar încinge lupta la titlu.

Noi nu suntem pe nicăieri! Dar suntem acolo! Sunt supărat că Farul nu contează!

200% m-aș bucura dacă ar câștiga Sepsi cu FCSB, asta vreau! Să se încingă lupta la campionat. Lucrurile ar deveni mult mai interesante. Dar haideți să nu deviem de la subiect.

A făcut o mare greșeală, o lipsă crasă de respect față de un club care este campion în momentul de față, echipa care i-a bătut de două ori. Probabil este supărat că am câștigat de două ori. Am vrut doar să intervin, atât. Noi încercăm să facem un fotbal bun, să jucăm fotbal, chiar dacă nu avem bugetul lor. Dar încercăm să jucăm mai bine decât ei”, a completat fostul mare internațional.

