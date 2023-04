Imaginea serii cu Gică Hagi: cum a fost surprins "Regele" pe Giulești VIDEO

Antrenorii celor două echipe care au evoluat sâmbătă seara în Giuleşti, Adrian Mutu şi Gheorghe Hagi, au fost mulţumiţi de rezultatul de egalitate de pe teren şi de faptul că au produs fotbal de calitate.

„Sunt foarte mulţumit, cu toate că ne doream să luăm cele trei puncte, însă ambele echipe au făcut un fotbal bun. Mentalitatea noastră e să marcăm goluri, dacă vrei să câştigi la Rapid trebuie să marchezi goluri. Am marcat doar unul, dacă mai înscriam poate că am fi câştigat. Am făcut bine că am folosit câte 45 de minute pe copiii care au jucat trei meciuri într-o săptămână, nu puteam altfel. În play-off sunt meciuri în care trebuie să câştigi, iar dacă nu poţi să câştigi... E doar etapa a doua, dar vor fi meciuri grele. Încercăm să creăm o mentalitate foarte bună la Constanţa, aceea de învingător!”, a afirmat şi Gheorghe Hagi.

Farul a ratat foarte multe ocazii pe Giulești, având și două bare. După ocazia lui Enes Sali, din minutul 83, Hagi și-a acoperit fața cu mâinile, exasperat de oportunitățile irosite de elevii lui.