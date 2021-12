Ce spune Gică Hagi despre numirea lui Adrian Mutu ca selecționer al României

Antrenorul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, după meciul cu Dinamo, că Adrian Mutu poate fi o soluţie pentru echipa naţională şi că fostul atacant va compensa lipsa de experienţă ca antrenor prin faptul că a jucat la nivel mare.

"E un campion, un jucător fantastic, un antrenor la început. Nu eu decid, dar ce am văzut, l-am analizat, am jucat şi contra lui, am văzut personalitate, ştie fotbal, cunoaşte fotbal. A jucat la nivel mare şi poate să compenseze lipsa de experienţă, e dedicat, arătă încredibil pe bancă. Mi-a plăcut de el. (n.r. - despre Dan Petrescu că a refuzat echipa naţională) Nu ştiu ce a făcut, nu mă bag la lucrurile astea, sunt lucrurile lui, el ştie cel mai bine şi a luat decizia", a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Preşedintele CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat, luni, că antrenorul Dan Petrescu nu va prelua conducerea tehnică a echipei naţionale şi va rămâne la campioana României,

"În urma discuţiilor purtate azi, atât clubul, cât şi Dan Petrescu au decis să continue împreună proiectul început la CFR. Ne bucurăm, suntem fericiţi, e un antrenor în care avem încredere şi un om de cuvânt", a declatrat Balaj.

Echipa naţională a rămas fără antrenor la finalul lunii noiembrie, când i-a expirat contractul lui Mirel Rădoi. România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022.

"Tricolorii" vor reveni în competiţii în luna iunie, în Liga Naţiunilor, într-o grupă cu Bosnia-Herţegovina, Finlanda, Muntenegru. Naţionala va juca înaintea debtului în Liga Naţiunilor două meciuri amicale în luna martie, unul fiind la 29 martie, în deplasare, cu Israel.

Petrescu era opţiunea actuală de selecţioner a FRF, după ce Gheorghe Hagi şi Răzvan Lucescu au refuzat preluarea echipei naţionale.

