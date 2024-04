Hagi, decizie categorică în privința noului stadion din Constanța: "Nu vreau asta!"

Noul stadion de la Constanța va avea o capacitate de 18.500 de locuri. De asemenea, clădirea stadionului va integra şi o serie de funcţiuni complementare: săli de antrenament - atletism indoor, squash/tenis de masă şi fitness, centru de conferinţe, spaţiu expoziţional, spaţii administrative, spaţii comerciale şi zone de loisir.

Gică Hagi nu își dorește sub nicio formă ca noul stadion din Constanța să îi poarte numele în continuare.

„Stadionul trebuie să fie al Constanței, să aibă alt nume, nu pe al meu. Eu am o Academie, numele meu este deja undeva, clar și stabil, și mi-aș dori să rămână acolo, pentru că am construit-o eu și am investit totul acolo.

La noul stadion, chiar dacă în acte mai există numele meu și se speculează că va rămâne, nu va fi așa. Am mai spus-o și o zic din nou public că nu se va întâmpla. Trebuie să vină un sponsor, să plătească pentru a primi numele stadionului, să se ia niște bani.

Un stadion, dacă se face, trebuie întreținut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci și venituri. Este bine ca la Constanța să se gândească la un sponsor foarte puternic care să dea numele stadionului. Și eu mi-aș dori acest lucru, pentru că suntem cu toții în business și trebuie să și producem, să acoperim costurile, nu doar să cheltuim”, a explicat Hagi.

