Gică Hagi s-a luat cu mâinile de cap când a văzut ce e în vestiarul lui: "Nu mă dau ei afară pe mine!"

Farul s-a impus cu 4-1 în meciul cu Voluntari, partidă în care constănțenii au beneficiat de trei lovituri de pedeapsă.

În ciuda victoriei, Hagi a fost extrem de supărat pe jucătorii săi, mai ales că oaspeții au avut și alte ocazii de gol. Antrenorul Farului și-a avertizat jucătorii că îi așteaptă un an foarte greu și i-a făcut praf pentru ultimele prestații.

Ce a declarat Hagi

"Bine că am câștigat, după o prestație destul de slabă, pentru că fotbalul are două faze. Fără minge am fost penibili, de asta am și pierdut cu Sheriff 3-0, pentru că nu poți să faci doar o fază.

Unii cred că sunt încă în vacanță. Știu că e la mare, e frumos, dar trebuie să ne trezim pentru că altfel am putea păți ce s-a întâmplat la ultimul meci din deplasare în Europa.

Toți cei care vin în vestiar trebuie să fie conectați la tot ce își dorește Farul, altfel vor pleca.

E greu să reziști. Dacă nu ne trezim, ne așteaptă timpuri grele. Am experiență să pot să prevăd, să am viziunea asta. Știți că eu cam o văd ce se întâmplă. Eu nu o să plec, ei nu o să mă dea afara, o să plece ei. O să curățăm vestiarul.

Cine nu respectă principiile, o să dispară.

La Farul par frumoase toate, dar cum credeți că mi-a căzut mie. Ce ați văzut acum s-a întâmplat și la Sheriff. Și ei râdeau în vestiar după meci, credeau că nu știu ce au făcut. În vestiar sunt și eu acolo!. Ei cred că așa se joacă fotbalul. De ce Artean poate, de ce Grameni poate și alții nu pot. De ăștia am eu nevoie.

Trebuie să țip la ei, că altfel nu vor. O avem groasă! Farul o are groasă!".

