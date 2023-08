Finul lui Hagi anunță sfârșitul acestuia: "Nu mai are bani"

Gică Hagi și Farul nu trec prin cea mai fericită perioadă, iar perspectivele nu sunt deloc roze pentru fostul mare fotbalist.

Cel care prevestește finalul performanțelor lui Hagi este chiar finul acestuia, patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Acesta e convins că Hagi nu mai poate face față cerințelor performanței la nivel înalt.

„Nu are, ce să facă săracul. Bine mă, ce face Gică e greu… Face un lucru unic în România. Eu am făcut fotbal și am făcut performanță pentru că am bani și mai bag bani de la mine, acum sunt vreo 15 milioane. Rotaru are bani și bagă de la el, cică vreo 20 de milioane. Neluțu Varga are, am înțeles, vreo 35-40 de milioane băgați. Gică e patron. El, săracul, de unde să scoată 20 de milioane, că nu are.

Tu îți dai seama ce risc își asumă? E ceva unicat. E minune, Farul trăiește pentru că e specialitatea lui, el e specialist. Dacă nu ai să faci injecție de bani, 2-3 milioane. Ce să facă? Să bagă toți banii din hotel în fotbal? Acolo câștigă un milion, banii familiei. Ce să facă? Face prea mari minuni, dar cât o să țină astea? Acum credea că dacă nu se duce în Champions League, se ducea în Europa League și iau de acolo 15 milioane. Atunci era altceva.

Nu mai poate lupta cu noi, noi am luat avânt acum. El a făcut 5-6 transferuri. A luat șase jucători liberi, sunt știuți, s-au perindat pe la toate echipele din România. El e specialist, dar nu ai cum să transformi omul din fotbalist în super fotbalist.

Deja i-a transformat ba pe Băluță, pe Alibec, pe Louis Munteanu, stai să vedem și Louis Muntenanu, ce joacă pe acolo. Nu se mai poate bate cu noi, nici cu CFR nici cu Craiova. Știi cum e, el a putut să scoată unt și a scos tot untul din lapte”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.