Hagi a început curățenia. Primul fotbalist care pleacă de la Farul

Eliminarea rușinoasă din preliminariile Ligii Campionilor, în fața moldovenilor de la Sheriff Tiraspol, l-a enervat pe Hagi foarte tare.

Regele a declarat că până în septembrie va face o selecție la nivelul lotului și mulți fotbaliști vor pleca.

Primul dintre ei este Kevin Doukoure. Conform playsport.ro, mijlocaşului central în vârstă de 24 de ani i s-a propus rezilierea contractului.

"Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Fotbalul are două faze, nu doar joc ofensiv. Trebuie să reglăm lucrurile, altfel o să avem probleme şi mai mari. Am avut noroc cu bara şi cu un portar de nota 10.

Cine o să arate că e bun, o să joace, cine nu, o să plece. Până în septembrie o să selectăm", a declarat Gheorghe Hagi.

