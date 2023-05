Ce a spus Hagi despre Dan Petrescu, după circul incredibil făcut la finalul meciului cu Farul

CFR Cluj a pierdut duminică, pe propriul teren, scor 1-2, meciul din ultima etapă a play-off-ului, cu Farul Constanţa.

Campioana din sezonul trecut s-a calificat totuși pentru barajul care duce în Conference League, însă meciul de la Cluj a avut parte de scene incredibile la final.

Hagi a stat departe de conflictul în care au intrat Dan Petrescu și Zoltan Iașko și a declarat că îl înțelege pe fostul său coleg de la națională. „Ăsta e sportul! Întotdeauna unul este dezamăgit, celălalt e fericit! Cred că am făcut un sezon incredibil, în care nimeni nu credea, nici noi, cei de acasă, nu credeam. În fotbal, atunci când câștigi aduce bucurie și respect. CFR a avut parte de bucurii cinci ani, acum e rândul nostru.

La mentalitatea lui Dan, e clar că e supărat. Îl înțeleg. Eu sunt fericit, jucătorii m-au făcut fericit.

Cred că au fost multe echipe cu loturi foarte bune în acest campionat, dar s-a dovedit că jocul colectiv face diferenţa. Am fost cea mai constantă echipă, cea mai puternică, am marcat mult şi atunci când a trebuit să ne apărăm, ne-am apărat, cum am făcut aici, la Cluj.

Acum o să ieşim în Europa, o să încercăm să ne completăm, pentru că lotul trebuie mărit. Cota jucătorilor va creşte, aşa cum s-a întâmplat şi în 2017.

Trebuie să lucrăm mult şi să avem inspiraţie în alegeri”, a declarat Gheorghe Hagi.