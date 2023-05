Decizia luată de Hagi în privința celor mai buni tineri jucători de la Farul

Gică Hagi (58 de ani) a anunţat că aşteaptă oferte pentru Adrian Mazilu şi Andrei Borza, cei doi puşti de 17 ani, care au impresionat încă de la debutul lor în Liga 1.

Pe adresa clubului există oferte pentru ei, pe care Hagi el va analiza după terminarea campionatului, dând de înțeles că ambii sunt de vânzare.

”Da, amândoi. Sunt mulţi care vorbesc despre ei. Vom vedea. Amândoi au făcut un salt imens. Cam cum am făcut şi eu atunci când am debutat. Şi eu am debutat la Farul la 17 ani. Şi eu am avut meciurile lor, am excelat şi m-au luat cei din Bucureşti, cei mai buni. Probabil şi la ei va veni ceva vara asta, vom sta şi vom analiza”, a declarat Gică Hagi, conform gsp.ro.

Atât Borza, cât și Mazilu sunt cotați la câte 400.000 de euro fiecare.