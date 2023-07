Gică Hagi e tot supărat din cauza eliminării din preliminariile Ligii Campionilor, chiar dacă echipa sa a învins clar, scor 4-1, pe FC Voluntari.

La finalul partidei de la Constanța, Hagi a dat de pământ cu fotbaliștii săi și a trecut chiar la amenințări.

”Bine că am câștigat meciul, după o prestație destul de slabă. Fotbalul are două faze. Chiar dacă, cu mingea, din când în când, am făcut niște lucruri bune, fără minge am fost penibili. De asta am și pierdut cu Sheriff cu 0-3, pentru că fotbalul nu-l poți juca doar cu o fază.

Trebuie să reglez lucrurile cât mai repede. Se pare că unii jucători își doresc, iar alții cred că sunt în vacanță. Știm că la mare e frumos, iar povestea zice că în Constanța vara nu se joacă fotbal, fiind la plajă, în vacanță.

Ar trebui să ne trezim și să fim conștienți de ce facem. În România, mai merge, dar afară nu cred. Trebuie să te trezești, că iar pățim ce am pățit cu Sheriff în deplasare”, a spus Hagi.

”Meciul de acasă cu Sheriff a fost singurul în care echipa a fost conectată cum trebuie. Impresia mea – și e greu să mă înșel la experiența pe care o am – e că s-a implementat o aroganță în club, importantă.

Destul de aroganți, atitudine care nu-și are rostul. Practic, am făcut ceva în sezonul trecut, dar acum e o nouă provocare.

În aceste condiții, e greu să rezist. Dacă nu ne trezim, eu zic că ne așteaptă timpuri grele, foarte grele. Am experiența să pot prevedea, să am această viziune. Știți că eu o cam văd ce se întâmplă peste jumătate de an – un an. Totul se planifică. În aceste condiții, am o muncă de făcut, pentru că eu nu voi pleca. Nu mă vor da ei afară pe mine, vor pleca ei, care nu fac față", a mai declarat Hagi, conform playsport.ro.

