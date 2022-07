Gică Hagi se simte frustrat după ce a făcut doar egal acasă: "Un meci pe care l-am dominat degeaba!"

Managerul Farului, Gheorghe Hagi, este dezamăgit de faptul că echipa sa a încheiat fără gol marcat meciul disputat împotriva Chindiei Târgovişte, în etapa a treia a Superligii.

”Dacă nu suntem atenţi, batem de pomană fazele fixe, acolo unde dacă ai multe faze de acest fel poţi câştiga meciul. Pe mine mă interesează faptul că aleargă Torje, că îşi revine fizic, dar contează şi faptul că am avut ocazii şi le-am ratat pe toate zece. Trebuia ca noi să impunem regulile, dar nu s-a întâmplat asta. Sunt supărat că avem şapte puncte, pentru că trebuia să avem nouă! Poate nu supărat, dar sunt dezamăgit! Am jucat acasă, am produs fotbal chiar dacă nu am avut luciditate în ultimii 30 de metri, şi ar fi trebuit să ne impunem. Campionatul este însă la început, avem de luptat, Superliga nu e uşoară, multe echipe sunt competitive! E un drum lung de parcurs”, a declarat Gheorghe Hagi după meciul de la Ovidiu, pentru posturile care transmit Superligaa.

Farul Constanţa şi Chindia Târgovişte au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri, în etapa a treia a Superligii.

