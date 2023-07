Ce a declarat Gheorghe Hagi după victoria dramatică în fața armenilor

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, recunoaşte că formaţia sa a suferit în defensivă în meciul de joi, câştigat cu 3-2 în faţa echipei armene Urartu. Hagi a fost mulţumit de evoluţia lui Mazilu şi se gândeşte la calificare.

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv cred că am făcut lucrurile bune, cât puteam să facem. Defensiv am suferit, în special în prima repriză. Am reglat lucrurile. Până la urmă am câştigat aşa cum am câştigat şi campionatul, am întors rezultatul. A venit bine acest rezultat pentru că a adus iar spiritul acela în vestiar. Ne aşteaptă un meci greu la ei, dar mergem să facem un meci mare.

Încercăm să o ducem, să facem faţă pe ambele fronturi, deocamdată în Europa vedem că e mai greu. La golul lui Aioani eu sunt de vină, eu am spus să nu facă zid acolo. Suntem doi vinovaţi – el nu trebuia să ia gol şi eu trebuia să tac din gură. Mazilu, ce vreţi mai mult de la un copil de 17 ani care joacă în Europa pentru prima oară? Învaţă. A dat cât a putut şi a încercat să facă multe. În retur, trebuie să trecem, să luptăm, să încercăm să facem faţă şi afară, să jucăm la rezultat şi să facem faţă cum trebuie”, a declarat Gheorghe Hagi.