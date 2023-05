Hagi, reacție la cald după 1-1 cu CSU Craiova: antrenorul Farului contestă penalty-ul primit de olteni

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a declarat că nu este supărat după meciul egal de la Craiova, cu Universitatea, scor 1-1, de sâmbătă seara. Hagi crede în victorie cu FCSB şi şi-a felicitat jucătorii pentru dăruire.

”Un punct. Felicit echipa pentru cum a muncit şi cum a alergat pe teren Am arătat că ştim să suferim. Alibec ne-a ajutat să ajungem aici, acum trebuie să îl ajutăm noi şi să o facem noi. De ce să fim supăraţi? Suntem pe primul loc, am făcut egal împotriva unei echipe foarte bune. Ne aşteaptă încă două etape şi vom vedea ce facem. Eu nu sunt supărat, sunt pe primul loc. Eu sunt fericit. Poate sunt alţii supăraţi. Eu ştiu că am făcut egal cu o echipă bună, care a avut o sută de ocazii.

Penalty pentru Craiova nu cred că a fost, Nu a avut contact acolo, dar a căzut. Aşa cred eu. Dacă ăsta-i penalty, atunci poate orice să fie penalty! În 2017, când am câştigat titlul, portarul a avut o contribuţie importantă, acum este la fel. Aioani este un portar foarte bun, dar nu-l vede nimeni, pentru că joacă la Farul. Alţii sunt cei mai buni”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa. într-un meci al etapei a 8-a din play-off-ul Superligii. Alibec a ratat un penalti şi a fost eliminat cu roşu direct în ultimul minut al primei reprize.