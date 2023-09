Hagi, dezlănțuit împotriva arbitrilor după eșecul cu FCSB: "Nu mai există respect! Campionatul s-a pierdut"

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, crede că Farul nu mai are şanse la titlu şi va încerca să lupte pentru play-off.

„Nu o să stau să mă agăţ de un lucru care a fost aşa cum a fost… Practic a fost simulare. Eu cred că puteam să batem şi să câştigăm lejer dacă eram noi. Nu ştiu ce am mai reproşat arbitrului. Eu am conducere şi ea trebuie să iasă, să vorbească. Eu am auzit de la tot stadonul că a fost simulare şi nu a fost penalti.

Eu ce să mai spun? Dacă arbitrul a dat, a dat. Nu mai există respect, nu mai există nimic. Am primit cartonaş galben la primul fault, noi am primit o sută de faulturi, ei nu au primit nimic. Şi asta jucând acasă! Înseamnă că sunt lucruri pe care nu le mai înțeleg. Totul durează însă o zi. Mâine o luăm de la capăt. Dacă nu ai puterea să revii… Trebuie să strângem rândurile şi să redevenim noi, cei de anul trecut. Campionatul s-a pierdut, după ce am văzut în seara asta. Acum trebuie să evaluăm situația… dacă în seara asta, acasă, am primit ce am primit, vă daţi seama…”, a declarat Gheorghe Hagi după înfrângerea suferită duminică seara, 0-1 pe teren propriu cu FCSB.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, dintr-un penalti contestat de gazde.