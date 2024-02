Hagi, după 1-1 cu FCSB: "Poate mă dă afara conducerea" A distrus arbitrajul

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, luni seară, că la golul marcat de Louis Munteanu în remiza Farului cu FCSB, nu a fost ofsaid şi a subliniat că speră ca echipa sa să aibă puterea să ”lupte cu de toate şi cu toţi”.

”Suntem fericiţi pentru că am luat un punct. Am întâlnit un adversar care ştie fotbal. Aveau moral, erau mai dezinvolţi ca noi, mai încrezători. Prima repriză am făcut-o slab, în a doua am revenit, important este că am luat acest punct. ce s-a întâmplat a văzut toată lumea.

Văd că toată lumea ţipă. Să-i dai galben lui Louis, când el nu l-a atins, să nu mai joace etapa viitoare. După să ai gol valabil cu fundaşul advers în careu şi al meu în afară, cum să tragi liniile aşa? Scuzaţi-mă, cum poate să fie în faţa lui? Eu nu pot să-mi explic, e incredibil! După încă un gol, încă nu ştiu ce. Cum să fie ofsaid? E incredibil. Fotbalul aşa e, fiecare vede în modul lui.

Trebuie să muncim, totul e greu, nimic nu e uşor. Sper să avem puterea să ne luptăm cu de toate, cu toţi, dacă nu, vom vedea. Meritam să marcăm cel puţin două goluri. Mergem înainte. Normal că mereu cineva e nemulţumit. Dacă ăla e ofsaid, e inacceptabil. La Grameni ce a fost? Ăla nu a fost penalti? Toţi ai mei au simulat? Îmi lipsesc trei jucători la mijloc, credeţi că dacă e Hagi pe bancă totul devine uşor. Du-te, Gică, şi ia pe altul şi fă-l să joace. Dacă nu fac bine, conducerea o să mă dea afară, o să vină ziua când o să plec. Trebuie să găsim soluţii cât mai bune”, a declarat Hagi, după remiza cu FCSB, scor 1-1, din etapa a 24-a din Superligă.

Formaţia FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe Arena Naţională, în compania echipei Farul Constanţa, în etapa a XXIV-a a Superligii. Farul a avut un gol anulat în urma consultării VAR, dar a reuşit egalarea în minutul 90+4, din penalti, acordat tot după consultarea VAR. Meciul s-a disputat în ziua în care Gheorghe Hagi a împlinit 59 de ani.