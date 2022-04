Ce obiectiv a fixat Hagi la Farul după ce a luat șapte goluri în două meciuri

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu CFR Cluj formaţia sa trebuie să îşi ridice nivelul, să se autodepăşească pentru a obţine un rezultat pozitiv.

"Urmează un meci tare, cu un adversar pragmatic, cu experienţă, care luptă pentru a câştiga campionatul. Aşa că ne aşteaptă un meci dificil unde sper eu să ne ridicăm nivelul şi să avem o prestaţie bună, la fel ca la meciul tur. Trebuie să fim încrezători, să ne autodepăşim pentru a face un meci foarte bun pe ambele faze. Avem 2-3 probleme de lot, dar sunt normale. E sfârşit de sezon şi e normal să apară, dar avem soluţii şi sperăm ca jucătorii care intră să o facă foarte bine", a afirmat tehnicianul.

El a explicat că obiectivul rămâne locul 4 la finalul Ligii I şi a precizat că este mulţumit de evoluţiile echipei de până acum, chiar dacă echipa vine după 0-3 cu Universitatea Craiova și 0-4 cu FCSB.

"Pe noi ne interesează obiectivul, locul 4. Trebuie să ajungem acolo pentru că atunci când eşti sus în clasament şi clubul câştigă, iar ăsta e un lucru fundamental, mai ales în momentul de faţă. Deci ne dorim să luăm locul 4, pentru că sub el pierdem bani. Şi toţi muncim pentru ca acest club să meargă înainte. Trebuie să aducem puncte, victorii la fiecare meci pentru a obţine acest lucru. Noi cred că am făcut lucruri bune în acest sezon, ne vedem potenţialul... probabil că avem şi noi limitele noastre, probabil că avem şi multe de învăţat, pentru că jucăm cu cele mai bune echipe din România. Dar drumul făcut până acum este unul bun. Proiectul e pe termen mediu şi lung şi trebuie să îl continuăm, să creştem. E nevoie de timp, nu se poate de azi pe mâine. Anul ăsta Farul a arătat că nu are constanţă. Am avut meciuri foarte bune, dar şi mai puţin bune. Însă eu spun că suntem pe drumul bun şi încerc, atât timp cât sunt aici, să construiesc", a menţionat antrenorul.

Gheorghe Hagi speră ca autorităţile să aprobe în această vară construcţia unui nou stadion la Constanţa. "Eu sper, toţi suntem optimişti. Lucrurile merg bine şi sperăm să se întâmple cât mai curând. Adică sper ca în această vară să se aprobe construcţia acestui nou stadion la Constanţa", a subliniat Hagi.

Echipa de fotbal Farul Constanţa întâlneşte formaţia CFR Cluj, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I.

Sursa: Agerpres

