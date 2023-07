Hagi: "Am avut noroc, trebuie să recunoaștem!" Și-a comparat un fotbalist cu Boloni

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanţa, a uitat deja de meciul câştigat sâmbătă, la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 1-0, şi se gândeşte deja la returul cu Sheriff Tiraspol, din Liga Campionilor.

„Am câştigat, am avut noroc, trebuie să recunoaştem. Am jucat fotbalul pe care putem să îl jucăm la momentul ăsta. Noi am venit să facem rezultat, trebuie să facem faţă pe ambele fronturi. Acum trebuie să mergem la meciul următor, nu mai avem timp să ne gândim la acest meci. Jucătorii noi trebuie să le dăm timp, să intre în jocul nostru. Uşor, uşor unim grupul, unim vestiarul şi vom vedea! La Larie mă gândesc să încep cu el la Tiraspol, dar voi vedea. Despre Dina Grameni, ce să spun, Grameni este ca Boloni…”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, în prima etapă a Superligii.

Ads