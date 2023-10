Hagi a dezvăluit unde va antrena după Farul: "Mă duc să câștig!"

Gică Hagi are deja peste 20 de ani ca antrenor, iar în ultimii opt ani a condus Viitorul Constanța, devenită ulterior Farul.

Fostul mare fotbalist, acum în vârstă de 58 de ani, a recunoscut din nou că visul său este de a antrena o echipă mare sau o națională.

„Orice antrenor după 50 de ani se gândește la echipa națională. Orice antrenor din lume. Orice antrenor după o vârstă se gândește. Bineînțeles, o echipă de club mare sau o echipă națională.

Orice națională care are ambiții foarte mari, un proiect foarte mare care să câștige. Eu cred că mă confund cu, oriunde mă duc, mă duc să câștig, nu încerc doar să fiu pe acolo”, a declarat Gică Hagi, potrivit Fanatik.

„Provocările mele sunt două. Ori să ajung la un club mare, să am şansa să merg să câştig în Europa. Ori, dacă nu, o echipă naţională, unde să am o provocare. Să o calific şi să merg să câştig cu ea. Aceste două lucruri sunt în mintea mea. O mai spun o dată public, o spun de câte ori o doriţi. O veni, n-o veni, nu ştiu”, a completat Hagi.

Hagi a fost antrenorul naționalei în 2001, când a pierdut barajul cu Slovenia, după care și-a dat demisia.

„Nu nu regret nimic. Sunt oportunităţi, iei decizii, se întâmplă. Nu vreau să vorbesc despre lucruri despre care nu pot. Eu am viaţa mea, drumul meu. M-a făcut să fiu mai bun ca antrenor. Sunt bine, am drumul meu şi sper să vină succesele în continuare”, a punctat managerul Farului.

