Hagi va avea un stadion de vis la Constanța! Cum va arăta arena de 100 de milioane de euro FOTO

Farul Constanța, echipa patronată și antrenată de Gheorghe Hagi, va avea parte de un stadion superb, cu o capacitate de aproape 20.000 de locuri.

Arena urmează să fie gata în 2025, iar costurile estimate sunt de aproximativ 100 de milioane de euro, costuri suportate de autoritățile locale.

Pe lângă stadionul propriu-zis, mai sunt prevăzute în proiect arene de tenis și anexe, piste de atletism și un centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonament. De asemenea, proiectul mai prevede construirea de amenajări exterioare și o promenadă de tip agora.

Primele imagini cum noua arenă au fost publicate de jurnalistul Emanuel Roșu pe pagina de Twitter

This is how the new stadium in Constanta will look like.

Estimated costs of 100 million euros.

Should be inaugurated in 2025. pic.twitter.com/bOmU83eAuA