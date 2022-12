Hagi, nervos! Ce a declarat antrenorul Farului după egalul cu Voluntari, al treilea meci la rând fără victorie

Gică Hagi e nemulțumit de jucătorii lui și de arbitraj, dar este de părere că egalul dintre FC Voluntari și Farul, scor 1-1, e unul echitabil.

Farul vine după egalul cu CFR Cluj din Cupa României și înfrângerea de la Sibiu cu Hermanstadt.

"Noi vrem să câștigăm fără meci. Drumul e lung", a declarat Hagi după meciul cu Volutnari.

”Am început foarte bine jocul, eram conectați, după gol cred că nu am mai avut același ritm, dar am avut ocazii, puteam să închidem meciul. Și ei au avut ocaziile lor. Per total, puteam să pierdem, să câștigăm, dar s-a terminat egal. Sunt lucruri care se întâmplă, greșeală face parte din joc, Sîrbu a făcut o greșeală, dar trebuia să fie un jucător eliminat înainte! 200%! E incredibil!

Eu mă așteptam ca atacanții să marcheze. Dacă nu pasezi în fața porții și dai la poartă din unghi, eu ce să fac? Am țipat de nu știu câte ori... Ne prinde bine vacanța. Acum o săptămâna am dat 8 goluri, nu s-a întâmplat nimic. Voluntari a controlat ritmul, noi a trebuit să alergăm.

O să revenim la identitatea noastră, să dominăm, nu să jucăm individual. În ultimele două meciuri, am gândit doar individual, azi am avut doar câteva momente bune, dar în rest am dat posibilitatea adversarului să controleze jocul. Eu am pauză, vin sărbătorile, vreau să mă relaxez, apoi vom vedea ce o să facem.

Ads

Dacă jucăm cum am jucat până la ultimele două meciuri, spuneam că suntem pregătiți pentru titlul. Așa, nu știu. Clar ne gândim, dar va fi o luptă acolo sus și vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Gică Hagi.

Echipa FC Voluntari a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, meciul disputat în compania formaţiei Farul Constanţa, scor 1-1, în etapa a 21-a, ultima a anului.

Tudor Băluţă a deschis scorul pentru Farul în minutul 3, când a înscris cu un şut din afara careului la o minge deviată de apărarea gazdelor.

În minutul 51 arbitrul Cătălin Popa a anulat golul lui Alibec pentru un ofsaid.

Voluntari a egalat în minutul 87, dintr-un penalti transformat de Nemec, la faultul comis de Sîrbu asupra lui Armaş.

Farul rămâne pe primul loc al clasamentului, dar poate fi întrecută de CFR, după meciul de marţi, cu Hermannstadt.

Ads