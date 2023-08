Opinia lui Hagi după ce Farul a trecut de Flora Tallin: "Câteodată ai noroc"

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seară, după meciul Farul – Flora Tallinn, scor 3-0, că formaţia constănţeană a meritat victoria, deşi adversarii au avut ocazii clare de a marca.

”Lumea e fericită, jucătorii sunt fericiţi toţi. Am trecut printr-o perioadă grea, cu multe meciuri, fără să fim obişnuiţi. S-a văzut o oboseală în prima repriză, dar am meritat victoria, chiar dacă şi adversarul a avut două ocazii foarte clare. Câteodată ai noroc. Mă bucur pentru jucători, aveam nevoie de această victorie”, a spus Hagi, potrivit Digi Sport.

El a precizat că Farul avea nevoie de Constantin Budescu. “Budescu e un jucător antrenat, a venit după pregătire. E clar că mai are mult din punct de vedere fizic, dar am contat pe experienţa lui. E un jucător care ştie fotbal. Aveam nevoie de el, Alibec avea nevoie de cineva cu care se înţelege foarte bine. L-am văzut motivat pe Budescu, are dorinţă, se vede că îi place cu noi. Mie-mi plac decarii, am fost decar şi-mi plac decarii. Restul, nu ştiu, dar decarii îmi plac. Ei au nevoie să fie protagonişti şi au nevoie de responsabilitate. El nu e obligat, nu are presiune”.

Echipa Farul Constanţa a învins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia estonă Flora Tallinn, în meciul tur din turul trei preliminar al Conference League.

A fost primul meci, după o serie de patru, în care Farul nu a primit gol. În ultimele meciuri campioana încasase zece goluri.