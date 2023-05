Câte zeci de milioane de dolari a primit Hagi de la Galatasaray: „Fără banii ăia nu-și deschidea Academia”

Gheorghe Hagi a trăit cea mai bună perioadă a carierei sale la Galatasaray, unde și acum este un adevărat zeu.

Dincolo de faimă și trofee, Hagi a încasat și foarte mulți bani la echipa din Istabul, bani fără de care nu ar fi putut să-și deschidă Academia de fotbal.

În total, în cei cinci ani petrecuți la Galata, Gică Hagi a încasat peste 30 de milioane de dolari, după cum susține impresarul Ioan Becali.

„Gică, în 5 ani la Galata, a câștigat tot ce a vrut el. Nu se gândea niciodată. D-asta a făcut ce a făcut. A câștigat mult și a avut curajul să facă ce a făcut.

La contractul cu Galatasaray am cerut 500.000 de dolari pe an în plus față de ceea ce agreasem inițial. Ne înțeleseserăm la 3,5 milioane pe an. La clauze, puteam să pun cât voiam eu. La cupe europene, fără număr. Pentru campionat, aveau ei o limită, de 200.000 de dolari, parcă.

I-am pus lui Hagi două milioane de dolari primă de cupă europeană. A câștigat două cupe, a luat 4 milioane. Nu mai spun de prime de joc, de campionate și așa mai departe. Cu banii ăia a deschis academia.

Fără banii de la Galatasaray, Hagi nu avea forța să deschidă academia. Avea 4 milioane pe an era salariul, în total. A luat, în total, peste 30 de milioane de dolari”, a spus impresarul Ioan Becali în podcastul „Tare de tot”, citat de digisport.ro.