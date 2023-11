Ce spune Hagi despre situația în care se află Farul în campionat

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, și-a mărturisit îngrjorarea pentru faptul că echipa sa e pe locul opt în Superliga României.

“Fiecare meci devine foarte important. Am făcut multe greşeli până acum. Sper că de acum încolo să avem o reacţie foarte bună, şi să devenim mult mai pragmatici, mult mai atenţi la tot ce se întâmplă, pentru că chiar am primit goluri multe. Avem victorii puţine. E o situaţie care normal că ne îngrijorează, normal că suntem preocupaţi, dar cred că trebuie să reacţionăm la toată situaţia asta. Va fi o luptă grea, dar cred eu că echipa are resurse să facă lucrurile astea”, a afirmat Hagi, înaintea meciului cu Poli Iași.

Pentru meciul de la Iaşi nu se va putea baza pe Băluţă, Nedelcu, Boli, accidentaţi, iar Narek Grigoryan a revenit la pregătire, dar nu va putea evolua în această partidă.

“Adversarul este foarte periculos, atât în deplasare cât şi acasă, pentru că are ritm, are intensitate în tot ce face. E un adversar care e activ din minutul 1 până minutul 90. Joacă pe teren propriu. Încercăm să facem un meci complet, un meci foarte bun ca să venim cu ceva pozitiv la Constanţa. Au crescut de la meci la meci, au făcut foarte bine în meciurile din deplasare, acasă au făcut la fel, au jucat bine. Atât timp cât marchezi trei goluri echipei CFR în sezonul acesta înseamnă că ceva au. Leo a făcut o muncă bună şi toţi cei din staff. Şi cred că au crescut şi ei de la meci la meci, aşa cum a făcut-o şi Galaţiul”, a mai declarat antrenorul Farului.