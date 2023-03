Gheorghe Hagi și Mbappe, gest superb pentru victimele cutremurului din Turcia

Tehnicianul Gheorghe Hagi, care a activat în Turcia atât ca jucător cât şi ca antrenor, i-a îndemnat pe cei care urmăresc teledonul de la posturile de sport să facă donaţii pentru cei care au fost afectaţi de cutremurele devastatoare din 6 februarie.

Nu este timp de pierdut. Daţi click şi donaţi pe omuzomuza.org sau scrieţi “destek” şi trimiteţi sms la numărul 8332”, a spus Hagi într-un filmuleţ difuzat în timpul evenimentului din Turcia de strângere de fonduri.

“O îmbrăţişare caldă Turciei. Vă rog, dacă puteţi să donaţi orice, să faceţi asta”, a afirmat şi Pep Guardiola.

“Poporul turc are nevoie de ajutorul vostru în aceste momente foarte dificile”, a afirmat Arsene Wenger, în timp ce Jurgen Klopp a avut un îndemn similar cu cel al lui Hagi.

Mai apar în filmuleţ Alex de Souza, Ilkay Gundogan, Felipe Melo, Mo Farah, Johan Elmander, Felipe Melo, Mikel Artetaa, Ronald de Boer, Caglar Soyuncu, Ruud Gullit, Reece James şi Kaka.

Kylian Mbappe a intrat în direct în timpul teledonului.

Kylian Mbappé joined the #OmuzOmuza campaign to support earthquake victims in Turkey ❤️🇹🇷

Acun: I hope you will have the chance to meet Turkish people in a better time in the future. Provided you don't score against our team, of course.

Mbappé’s reaction: 😁 pic.twitter.com/TX1vWmtDw6