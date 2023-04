Hagi a dat de pământ cu una dintre vedetele Farului: "A pierdut toate mingile, numai călcâie a încercat"

FCSB a învins luni seara, pe teren propriu, formaţia Farul Constanţa, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii.

Gheorghe Hagi s-a declarat nemulţumit de prestaţia formaţiei pe care o antrenează și a pus tunurile pe Louis Munteanu, unul dintre titularii echipei sale, fotbalist împrumutat de la Fiorentina.

„Louis Munteanu a pierdut toate mingile, toate mingile le-a pierdut! Numai călcâie pe la spate, nu poți... una e să pierzi o minge, două, dar să joci numai prin devieri și călcâie?

A trebuit să schimb, am făcut schimbarea, Sali a înscris. A încercat cât de cât, a făcut, dar putea să joace și el mai combinativ. Nu am avut atacant în careu, toți se duc la cornere, vor să combine acolo, în loc să atace careul. Asta e, cred că și ei sunt conștienți că nu am fost noi”, a spus Hagi.

În urma acestui rezultat, Farul rămâne lider în Liga 1, cu 39 de puncte, pe locul doi e CFR Cluj, cu 38 de puncte, iar pe locul trei FCSB, cu 37 de puncte.