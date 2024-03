Hagi a anunțat noul obiectiv al Farului, după ce echipa a prins play-offul

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul formaţiei sale în play-off-ul Superligii de fotbal este clasarea pe un loc care să-i permită participarea în cupele europene.

"Sunt de fericit că ne-am îndeplinit obiectivul în campionatul regulat, cred că am făcut meciuri bune, dar şi unele mai puţin bune. A fostul o inconstanţă, nu am avut o linie foarte bună. Am primit goluri foarte multe şi asta înseamnă că nu ne-am apărat foarte bine. Sunt meciuri foarte grele în play-off, cu echipe foarte bune, dar şi noi suntem o echipă bună şi cred eu că vor ieşi meciuri foarte bune. Obiectivul nostru este să încercăm să intrăm în cupele europene, să jucăm din nou în Europa. Este o distanţă nu foarte mare, este posibil. Depinde foarte mult de felul în care vom juca noi. Sperăm să facem două prime meciuri foarte bune şi să câştigăm", a declarat Hagi.

Referitor la prima partidă din play-off, cu Rapid, tehnicianul a precizat că nu a analizat meciul adversarei cu FCSB, câştigat cu 4-0, fiind concentrat mai mult pe meciurile directe.

"Mergem la primul meci din play-off contra unei echipe care un atac foarte bun, care atacă foarte bine şi trebuie să facem ambele faze foarte bine, atât ofensiv, cât şi defensiv. Ca să ne impunem ritmul şi intensitatea jocului trebuie să facem lucrul ăsta. Rapid e o echipă foarte bună, care se mişcă, e în formă, are un antrenor foarte bun, un atac foarte bun. Dar şi apărarea stă bine, pentru că au bătut FCSB cu 4-0, au marcat goluri multe şi nu au luat. E o echipă care e pe un drum bun. Noi trebuie să controlăm jocul, dar va fi greu, pentru că jucăm în deplasare, pe Giuleşti, unde este greu. Dar pretenţiile mele sunt mari şi sper că echipa mea să facă acest lucru. Nu am analizat meciul Rapidului cu FCSB. M-am uitat şi am analizat meciurile cu Farul, de ce să mă uit la alţii? Şi cred că suntem acolo. Da, întâlnim o echipă foarte bună, dar cred că avem capacitatea să ne batem de la egal la egal cu ei. Aşa cred eu, că ne vom lupta de la egal la egal. Scorul nu îl ştiu, vom vedea. Chiar şi când am pierdut cu 1-3 am jucat fotbal şi am făcut-o bine, trebuie să repetăm acel joc, mai puţin golurile, să repetăm lucrurile bune pe care le-am făcut", a afirmat antrenorul.

Gheorghe Hagi consideră că fotbalul românesc are nevoie de spectatori şi că nu ar trebui să se dispute partide cu porţile închise.

"Fotbalul e făcut pentru spectatori, trebuie să fie ca afară. Cine greşeşte, plăteşte. Dar nu se poate să plătească o mulţime pentru cineva. La spectacol trebuie să fie plin, spectatorii trebuie să fie în tribună, altfel ce facem, jucăm ca în pandemie? E total aiurea. Eu am jucat pentru suporteri, ei îmi dădeau adrenalina de care aveam nevoie. Meciurile de fotbal trebuie să se joace cu suporteri, nu trebuie să plătească unii pentru ceilalţi, eu văd stadioanele să fie pline. Lumea sportului are nevoie de spectatori. Nu putem să vorbim despre un spectacol dacă nu există spectatori, noi avem nevoie de ei şi jucăm pentru ei", a mai spus Hagi.

Comisia de disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis, miercuri, sancţionarea echipei Rapid cu penalitate sportivă de 60.000 de lei şi închiderea mai multor sectoare ale stadionului Giuleşti la partida cu Farul Constanţa, de vineri, din prima etapă a play-off-ului Superligii.

Echipa de fotbal Farul Constanţa va întâlni formaţia Rapid, vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Giuleşti, în prima etapă a play-off-ului Superligii.

