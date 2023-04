Hagi a dezvăluit ce salariu are la Farul. Suma uluitoare pe care o câștigă lunar

Gica Hagi are un salariu foarte mic FOTO facebook

Gică Hagi este lider cu Farul în Superliga României și speră să câștige un nou titlu cu Farul Constanța, echipa la care este acționar principal dar și antrenor.

Hagi a dezvăluit în premieră ce salariu are la Farul, în virtutea acestuia fiind cel mai prost plătit antrenor din România.

"Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari.

Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție”, a declarat Gică Hagi la Fanatik.

Hagi a recunoscut însă că de șapte ani este pe profit cu echipa pe care o patronează. "Se pare că și anul acesta așa va fi. E bine, nu mult, au fost și ani în care a fost foarte bine, și acum la fel…", a mai afirmat Hagi.

După trei etape din play -off, Farul are patru puncte avans față de CFR Cluj și cinci puncte față de FCSB.