Cum a reușit Ianis Hagi să-și convingă tatăl să renunțe la trening în favoarea costumului

De o viață în fotbal, Gică Hagi a fost obișnuit să poarte numai echipament sportiv, dar în ultima perioadă, aparițiile lui la costum au devenit o obișnuință.

De vină este fiul său, Ianis, care l-a convins să adopte un alt stil vestimentar la meciuri. „Am vorbit cu Ianis. Mi-a zis că atunci când a venit Beale, noul antrenor, le-a impus o ținută. Am spus și eu la conducere că dacă intrăm în playoff, trebuie să arătăm și noi un nivel. E un stil englezesc, am preluat ideea. Am vorbit cu Ianis, noi discutăm una, alta. Așa a ieșit ideea și a fost foarte bună. Cum să nu învât de la Ianis? La ce nivel a ajuns și în ce club e…

El o să fie implicat tot mai mult, nu mai are 18 ani, are 24. E la un club atât de mare, vede o mulțime de lucruri acolo. Vorbim tot timpul, în fiecare zi, despre fotbal, nu de altele. Facem schimb de păreri. Ce e bun, iau de la oricine. Ce nu e bun, arunc”, a spus Hagi pentru Orange Sport.

Farul a ieșit campioana României și așteaptă să-și afle adversara din preliminariile Ligii Campionilor.